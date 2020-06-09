بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة لسرقة السيارات في أسيوط وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسيوط وسوهاج. معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوطأ أفادت قيام (ميكانيكي– 3 عاطلين) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين بدائرة مركز شرطة أبو تيج، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بدائرة مركزي شرطة "القوصية - أبو تيج" ، وقسمي شرطة " أبو تيج - طهطا" بسوهاج، وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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