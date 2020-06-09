بزعم منح قروض بدون ضمان.. القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منح قروض بدون ضمان مقابل سداد رسوم 10 آلاف جنيه بالجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ 200 ألف جنيه من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

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وتم ضبط مرتكبة الواقعة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة واعترافها بممارسة نشاطا إجراميا في الإستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية الغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، وكذا نشر منشورات احتيالية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين بدون ضامن وإجراءات بنكية تصل إلى 500 ألف جنيه خلافا للحقيقة .

وأكدت التحريات بأن للمتهمة زعمت أنها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير ف منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها، وعثر بحوزتها على ( 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه ) من ضحاياها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.