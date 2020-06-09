الأعلى للإعلام : إصدار التقرير الختامي لدراما رمضان نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعلن تقريره الخاص بدراما شهر رمضان المنقضي هذا الأسبوع بعد الانتهاء منه ومراجعته.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس، أن التقرير هذا العام سيتضمن الملاحظات التي تم رصدها على مسلسلات رمضان الـ٢٥ التي تم عرضها على الشاشات خلال الشهر الفضيل، كاشفا عن أن الملاحظات أقل من العام الماضي بصورة واضحة، فيما تم رصد عدد من الجوانب الإيجابية أبرزها تجسيد بطولات الشهداء في مسلسل الاختيار.

وكانت قد أصدرت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الثالث لرصد الشاشات للأعمال الدرامية.

وسجلت اللجان الفنية 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الاسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك.

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وتراوحت الملاحظات ما بين الالفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبيا وتشويه صورة المرأة المصرية.

احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ 40 ملاحظة تلتها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة وتشويه المرأة 12 ملاحظة والعنف 6 مشاهد.

وخلت المسلسلات في الاسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف.

أكد التقرير انخفاضا كبيرا في المشاهد التي تضمنت ألفاظًا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والايحاءات الجنسية مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني.