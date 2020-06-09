دون أي ملاحظات.. "قوى النواب" تقر موازنة الجهاز الإداري الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الجهاز الإداري للدولة (قطاع الخدمات العامة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) عن السنة المالية الجديدة 2020- 2021، واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع، إلى ممثلي الجهاز والذين لم يبدوا أية ملاحظات على مشروع الموازنة الجديدة.

وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة للمصروفات، وفقًا لمشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 21 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية للأجور وتعويضات العاملين 21 مليونًا و100 ألف جنيه، ويخصص 21 مليونًا و200 ألف لبند شراء السلع والخدمات، و12 مليونًا و300 ألف جنيه للفوائد، و21 مليونًا و400 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و21 مليونًا و500 ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى.

بينما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقدرة لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 21 مليونًا و600 ألف جنيه، ومبلغ 22 مليونًا و700 ألف جنيه لبند حيازة الأصول غير المالية، و23 مليونًا و800 ألف جنيه لبند (سداد القروض المحلية والأجنبية)، بينما قدرت الموازنة 11 مليونًا و300 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى، و11 مليونًا و100 ألف جنيه لبند الضرائب، و11 مليونًا و200 ألف جنيه لبند المنح، و12 مليونًا و400 ألف جنيه لبند متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.