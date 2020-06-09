أخبار مصر | زاهي حواس يرد على البريطانيين بالأدلة: الأهرامات لم تبنى بيد العبيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يرد على البريطانيين بالأدلة: الأهرامات لم تبنى بيد العبيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق، أن تعليق الصحف الإنجليزية على إلقاء تمثال تاجر الرقيق في النهر، وربطه بالأهرامات وأنها بنيت بالسخرة هو أمر مثير للسخرية، لأن الأهرامات لم تبن بيد العبيد.

وأكد "حواس" أن الكشف عن مقابر العمال بناه الأهرام، والتي عثر عليها تحت سفح الأهرامات يؤكد للعالم أجمع أن الأهرامات لم تبن بالسخرة، فلو كانت الأهرامات بنيت بالسخرة لما بنيت مقابرهم بجوار الأهرامات.

وكذلك إعداد مقابر العمال للعالم الآخر تظهر أن الأهرامات بناها العمال الذين جاءوا من خلال العائلات الكبيرة في الصعيد والدلتا، وكانت تلك العائلات تدفع أجور العمال وبالتالي كانوا يقومون بدفع الضرائب.

وأشار "حواس" ان السخرة يمكن أن تبني مباني ضخمة ولكن لا يمكن أن تبدع، لأن بناء الأهرام فيه إبداع ولا يمكن للعبيد ان يقوموا بهذا الإعجاز العلمي الهندسي.

وأضاف بانه ليس هناك أي دليل لوجود عبيد خلال عصر بناة الأهرام؛ بالإضافة إلى ان العثور علي بردية "وادي الجرف" والتي تتحدث عن رئيس العمال "مرر" هو البطل ومعه أربعون عاملا تدحض هذة الفكرة تماما.

وكان متظاهرون مناهضون للعنصرية في بريطانيا قد دعوا إلى تدمير أهرامات الجيزة، في إحدى تظاهراتهم يوم أمس الأحد، وذلك بعد هدمهم لتمثال تاجر الرقيق في مدينة بريستول وألقوه في نهر أفون، حسبما أفادت شبكة سي إن إن اليوم الاثنين.

كما مزق المتظاهرون تمثال تاجر الرقيق البريطاني إدوارد كولستون في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي تدين العنصرية في المملكة المتحدة، كجزء من رد على مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، بالولايات المتحدة الأمريكية.