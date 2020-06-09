أخبار مصر | زاهي حواس يرد على البريطانيين بالأدلة: الأهرامات لم تبنى بيد العبيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يرد على البريطانيين بالأدلة: الأهرامات لم تبنى بيد العبيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق، أن تعليق الصحف الإنجليزية على إلقاء تمثال تاجر الرقيق في النهر، وربطه بالأهرامات وأنها بنيت بالسخرة هو أمر مثير للسخرية، لأن الأهرامات لم تبن بيد العبيد.
وأكد "حواس" أن الكشف عن مقابر العمال بناه الأهرام، والتي عثر عليها تحت سفح الأهرامات يؤكد للعالم أجمع أن الأهرامات لم تبن بالسخرة، فلو كانت الأهرامات بنيت بالسخرة لما بنيت مقابرهم بجوار الأهرامات.
وكذلك إعداد مقابر العمال للعالم الآخر تظهر أن الأهرامات بناها العمال الذين جاءوا من خلال العائلات الكبيرة في الصعيد والدلتا، وكانت تلك العائلات تدفع أجور العمال وبالتالي كانوا يقومون بدفع الضرائب.
وأشار "حواس" ان السخرة يمكن أن تبني مباني ضخمة ولكن لا يمكن أن تبدع، لأن بناء الأهرام فيه إبداع ولا يمكن للعبيد ان يقوموا بهذا الإعجاز العلمي الهندسي.
وأضاف بانه ليس هناك أي دليل لوجود عبيد خلال عصر بناة الأهرام؛ بالإضافة إلى ان العثور علي بردية "وادي الجرف" والتي تتحدث عن رئيس العمال "مرر" هو البطل ومعه أربعون عاملا تدحض هذة الفكرة تماما.
وكان متظاهرون مناهضون للعنصرية في بريطانيا قد دعوا إلى تدمير أهرامات الجيزة، في إحدى تظاهراتهم يوم أمس الأحد، وذلك بعد هدمهم لتمثال تاجر الرقيق في مدينة بريستول وألقوه في نهر أفون، حسبما أفادت شبكة سي إن إن اليوم الاثنين.
كما مزق المتظاهرون تمثال تاجر الرقيق البريطاني إدوارد كولستون في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي تدين العنصرية في المملكة المتحدة، كجزء من رد على مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، بالولايات المتحدة الأمريكية.
خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".