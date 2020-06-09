أخبار مصر | ضبط 30 طن لحوم و19 ألف كمامة مجهولين المصدر بأحياء القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 30 طن لحوم و19 ألف كمامة مجهولين المصدر بأحياء القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضطبت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، بأحياء مدينة نصر والسيدة زينب وحلوان والوايلي، و15 مايو، 30 طن لحوم مجمدة و22 طن دجاج مجمد و16 طن دقيق و3 طن مخلل و80 كجم لحم مفروم وطن عسل أسود و1000 كجم زبيب و1500 لتر زيت زيتون و900 كجم سمن نباتي و3500 كجم سمك و1750 كجم سكر و2600 كجم لبن بودرة مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها، وقد تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجاري وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.
وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري.
كما تمكنت المديرية من ضبط صاحب شركة بالعباسية لحيازته كمامات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة حيث تم التحفظ على 19 ألف كمامة طبية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الشركة.
كما قامت المديرية بضبط محل لبيع المنظفات بالمعصرة لحيازته منظفات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 440 كجم كلور و440 كجم ديتول و440 كجم صابون سائل.
وحذرت محافظة القاهرة، أصحاب السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع للقيام برفعها، للحفاظ على المظهر الحضاري العام للعاصمة.
وقال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية: إن حي الزيتون قام بوضع ملصق إنذار لأصحاب السيارات المهملة لرفعها بمعرفتهم، وذلك في شوارع ترعة الجبل ـ السد _ مساكن ناصر.
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع العقاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها، حيث شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل فى نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، مؤكدا أن السيارات المتروكة بالشوارع من الممكن استغلالها فى الأعمال التخريبية والإرهابية، ورفعها يأتى للحفاظ على الأمن العام، وتأمين شوارع العاصمة، خاصة بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".