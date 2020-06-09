أخبار مصر | وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف: إنه تمت مراعاة جدول الامتحانات لهذا العام، استجابة لكافة الشكاوى التي قدمها الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن ثم فقد تم تعديل الجدول، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكافة الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

وأضاف في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه بتعديل الجدول نزولا على مطالب الطلاب.

وأوضح وكيل الأزهر أنه وفيما يتعلق بالاختبارات الشفوية، وجدنا أنه لا يمكن إلغاؤها، باعتبارها أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب، إلا أننا عملنا على توثيق الامتحانات الشفوية صوتا وصورة، وقد وفرنا كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أن عدد الطلاب في الامتحانات الشفوية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، وأن الامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن جميع الطلاب.