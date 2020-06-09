أخبار مصر | وكيل الأزهر: نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70%

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر: نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019-2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

وأوضح في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية، أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر، 99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).

كما استعرض نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائي 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي 97.092% وبإجمالي عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهري.