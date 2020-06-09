أخبار مصر | "إعلام النواب" توافق على موازنتي جهاز التنسيق الحضاري وأكاديمية الفنون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "إعلام النواب" توافق على موازنتي جهاز التنسيق الحضاري وأكاديمية الفنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الثفافة والاعلام بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد، وكيل اللجنة، على موازنات جهاز التنسيق الحضاري، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، التابعة لوزارة الثقافة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2020 2021.

وأكد ممثل جهاز التنسيق الحضارى، أن الجهاز قدم موزانة بإجمالى 41 مليون جنيه، وافقت وزارة المالية على تخصيص 31 مليون جنية فقط، وهو مبلغ مناسب على حد قوله لافتا إلى أنه بعد الربع الأول من الميزانية سيتم التنسيق مع وزارة المالية حال وجود مستجدات يحتاجها الجهاز.

وأضاف أن جهاز التنسيق الحضارى، لديه العديد من المشاريع القائمة فى المحافظات، التى تهدف للحفاظ على التراث وتحسين الشكل الجمالى للميادين، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء طالب بتكرار تجربة تطوير ميدان التحرير فى باقى ميادين المحافظات المختلفة.

ونوه بأن جهاز التمسيق الحضاري، وضع عددا من القواعد والضوابط لمواجهة أي تجاوزات في إعادة طلاء التماثيل، لا سيما أن تحسين الصورة البصرية في كافة الميادين ينعكس على الإنتماء وحب العمل.

من ناحيته، شدد نضال السعيد، وكيل اللجنة، على أن اجور العاملين فى أى موازنة خط أحمر، ويجب وضعها فى المقام الأول خلال إعداد أى ميزانية.

وفيما يخص ميزانية قطاع الفنون التشكيلية أكد خالد سرور رئيس القطاع بوزارة الثقافة، أن الوزارة تسعى لوجود ثروة من اللوحات الفنية، حيث تمتلك وزارة الثقافة 26 متحف فنى، بخلاف القاعات الرئيسية ولفت إلى أنه سيتم إفتتاح متحف محمود خليل خلال العام الحالى.

وفي السياق ذاته، شدد نضال السعيد، وكيل اللجنة خلال مناقشة ميزانية أكاديمية الفنون، على سرعة الإنتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة، التابع للأكاديمية،قائلا:" نحن لسنا فى حاجه إلى إلى مساجد او كنائس جديدة ولكننا فى حاجه إلى مستشفيات " وهو ما رد عليه مسئولى اكاديمية الفنون بأن التأخير يرجع لعدم وجود ميزانية.