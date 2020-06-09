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أخبار مصر | "إعلام النواب" توافق على موازنتي جهاز التنسيق الحضاري وأكاديمية الفنون

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "إعلام النواب" توافق على موازنتي جهاز التنسيق الحضاري وأكاديمية الفنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الثفافة والاعلام بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد، وكيل اللجنة، على موازنات جهاز التنسيق الحضاري، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، التابعة لوزارة الثقافة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2020 2021.

وأكد ممثل جهاز التنسيق الحضارى، أن الجهاز قدم موزانة بإجمالى 41 مليون جنيه، وافقت وزارة المالية على تخصيص 31 مليون جنية فقط، وهو مبلغ مناسب على حد قوله لافتا إلى أنه بعد الربع الأول من الميزانية سيتم التنسيق مع وزارة المالية حال وجود مستجدات يحتاجها الجهاز.

وأضاف أن جهاز التنسيق الحضارى، لديه العديد من المشاريع القائمة فى المحافظات، التى تهدف للحفاظ على التراث وتحسين الشكل الجمالى للميادين، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء طالب بتكرار تجربة تطوير ميدان التحرير فى باقى ميادين المحافظات المختلفة.

ونوه بأن جهاز التمسيق الحضاري، وضع عددا من القواعد والضوابط لمواجهة أي تجاوزات في إعادة طلاء التماثيل، لا سيما أن تحسين الصورة البصرية في كافة الميادين ينعكس على الإنتماء وحب العمل.

من ناحيته، شدد نضال السعيد، وكيل اللجنة، على أن اجور العاملين فى أى موازنة خط أحمر، ويجب وضعها فى المقام الأول خلال إعداد أى ميزانية.

وفيما يخص ميزانية قطاع الفنون التشكيلية أكد خالد سرور رئيس القطاع بوزارة الثقافة، أن الوزارة تسعى لوجود ثروة من اللوحات الفنية، حيث تمتلك وزارة الثقافة 26 متحف فنى، بخلاف القاعات الرئيسية ولفت إلى أنه سيتم إفتتاح متحف محمود خليل خلال العام الحالى.

وفي السياق ذاته، شدد نضال السعيد، وكيل اللجنة خلال مناقشة ميزانية أكاديمية الفنون، على سرعة الإنتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة، التابع للأكاديمية،قائلا:" نحن لسنا فى حاجه إلى إلى مساجد او كنائس جديدة ولكننا فى حاجه إلى مستشفيات " وهو ما رد عليه مسئولى اكاديمية الفنون بأن التأخير يرجع لعدم وجود ميزانية.

خروج 414 من المصابين بفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34 

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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