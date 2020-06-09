أخبار مصر | "التعليم": لجنة إدارة أزمة بكل محافظة استعدادا لامتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم": لجنة إدارة أزمة بكل محافظة استعدادا لامتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون والتنسيق الذى تم بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة؛ للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة.
وقال خلال حضوره اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "لولا التناغم الذي تم بين اللجنة والوزارة لما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحا أن هناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة فى هذا الملف.
وأوضح أنه هناك تنسيق يتم مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة في كل محافظة برئاسة المحافظ استعدادا للامتحانات الثانوية العامة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 20202021.
وطالب "حجازي" من رئيس وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ بالمشاركة في غرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة".
ولفت إلى أنه لن يُسمح لأحد بدخول اللجان، قائلا: "لكن بعد إذن رئيس اللجنة والسادة النواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخل اللجنة".
وأردف أنه بعد استبعاد المواد التى تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط فى الأسبوع، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين فى الأسبوع لأى سبب، قائلا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب الجائحة".
وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021، فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال الدكتور رضا حجازي: إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليار جنيه، مُطالبا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 20202021.