أخبار مصر | "التعليم": لجنة إدارة أزمة بكل محافظة استعدادا لامتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم": لجنة إدارة أزمة بكل محافظة استعدادا لامتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون والتنسيق الذى تم بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة؛ للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وقال خلال حضوره اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "لولا التناغم الذي تم بين اللجنة والوزارة لما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحا أن هناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة فى هذا الملف.

وأوضح أنه هناك تنسيق يتم مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة في كل محافظة برئاسة المحافظ استعدادا للامتحانات الثانوية العامة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 20202021.

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وطالب "حجازي" من رئيس وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ بالمشاركة في غرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة".

ولفت إلى أنه لن يُسمح لأحد بدخول اللجان، قائلا: "لكن بعد إذن رئيس اللجنة والسادة النواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخل اللجنة".

وأردف أنه بعد استبعاد المواد التى تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط فى الأسبوع، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين فى الأسبوع لأى سبب، قائلا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب الجائحة".

وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021، فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال الدكتور رضا حجازي: إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليار جنيه، مُطالبا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 20202021.