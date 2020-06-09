أخبار مصر | مشكلات الأسمنت والحديد أمام صناعة البرلمان بعد التكليفات الرئاسية للحكومة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مشكلات الأسمنت والحديد أمام صناعة البرلمان بعد التكليفات الرئاسية للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت على جدول أعمالها بصفة عاجلة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فيما يتعلق بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد.القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية

وقال "عامر" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين،اليوم الثلاثاء، إن اللجنة سوف توجه الدعوة الى كل الدكتور للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام لحضور اجتماعاتها لدراسة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه كل من قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب ومعرفة خطط الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسة خاصة فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية الحالية لمختلف المشروعات الصناعية العاملة فى هذه المجال ومعرفة هياكل تكاليف الإنتاج ودراسة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى وتسويق فائض الإنتاج للتصدير مع تعميق التصنيع المحلي فى هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة.

وأوضح رئيس صناعة النواب، أن هدف اللجنة من هذا الملف تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى مجالات صناعات الأسمنت والحديد حتى يمكن ان تكون مصر دولة كبيرة فى هذه الصناعات لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والافريقية ومختلف الاسواق العالمية خاصة أن مصر تمتلك الثروات البشرية والطبيعة فى هذه الصناعات.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً ما يتعلق بالخطوات التنفيذية المتخذة وآليات التحرك المقترحة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب، فضلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما المهم في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرة نيفين جامع عرضت أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد والصلب في مصر؛ لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج وتسويق فائض الإنتاج والتصدير، مشيرةً إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق هامش ربح مناسب للمصانع، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصةً من خلال تعزيز قدراتها التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة، أخذًا في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على معدلات التجارة والشحن إقليميًا ودوليًا.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما فيها جهود الجهاز في تنمية المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، وحشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، وصياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلًا عن استعراض الخطة المستقبلية للجهاز للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة، خاصةً من خلال تمويل وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة.