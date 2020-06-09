أخبار مصر | تعرف على مشروعات تطوير النقل البحري خلال 6 سنوات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مشروعات تطوير النقل البحري خلال 6 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، مجمل المشروعات التي نفذتها خلال الستة أعوام الماضية، في قطاع النقل البحري والموانئ، وعن خطتها المستقبلية للتطوير.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: إن هذه المشروعات يتم تنفيذها في عدة موانئ وهي كالتالي:

1. ميناء دمياط:

ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات:

- الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف بطول 681 مترا وعمق 17 مترا) بإجمالي تكلفة 1365 مليون جنيه.

- الانتهاء من تعميق الممر الملاحي من 15 إلى 16 مترا وعرض الدوران من 14.5 إلى 15.5 متر بتكلفة 189 مليون جنيه.

- بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه.

- إنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 مترا وعمق 12 مترا بتكلفة 142 مليون جنيه.

- إنشاء رصيف خدمات بحرية جديد بطول 90 مترا وعمق 8 أمتار بتكلفة 12 مليون جنيه.

مشروعات جارٍ تنفيذها:

- إنشاء محطة الحاويات الثانية (أرصفة بطول 1990 مترا بعمق 17 مترا وساحة خلفية 925 ألف متر) وتم توقيع مذكرة تفاهم مع يوروجيت (مشغل عالمي) بتاريخ 1092019.

- تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء (بطول 18 مترا للممر الملاحي و17 مترا لحوض الدوران) بتكلفة 2 مليار جنيه.

- بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون جنيه.

- إنشاء مجمع استثماري بتكلفة 70.5 مليون جنيه.

مشروعات مخطط تنفيذها:

- تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بميناء دمياط (المرحلة الأولى إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 4300 متر وانشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 2000 متر) بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه.

- ضم مساحة 125 فدانا شرق ميناء دمياط من المخطط استخدامها (50 فدانا كامتداد لمحطة الحاويات الثانية لتداول الحاويات، 45 فدانا إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة مدينة الأثاث، 30 فدانا إنشاء منطقة لوجيستية لتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير الخضار.

- تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

- تطوير وتشغيل محطة لوجيتسية لدعم أنشطة التنقيب عن البترول والغاز بشرق المتوسط، بما يتضمن انشاء رصيف بحري بطول 300 م وتجهيز الساحة الخلفية بمساحة 72 ألف م2.

- مشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600م وعمق 15 مترا.

2. ميناء الإسكندرية

ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات:

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه

- إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 مليون جنيه).

- الانتهاء من تكريك الممر الملاحي لزيادة العمق التصميمي إلى 15،5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه.

- بناء وتوريد عدد 6 قاطرة بحرية بتكلفة 381.3 مليون جنيه.

- إعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسي بميناء الاسكندرية بتكلفة 81 مليون جنيه.

مشروعات جارٍ تنفيذها:

- إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه.

Advertisements

- إنشاء رصيف بحري 853 بطول 433 مترا وتكلفة 390 مليون جنيه.

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الاسكندرية (باب 54) بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 905 مليون جنيه.

- مشروع تداول وتخزين الصب السائل بميناء الدخيلة بنظام BOT بتكلفة 150 مليون جنيه

- صيانة الأرصفة البحرية وحاجز الأمواج بميناء الدخيلة بتكلفة 110 مليون جنيه.

- توسعة منياء الاسكندرية بضم أراضي منطقة التجارية للاخشاب بتكلفة 1.5 مليار جنيه وإنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة بتكلفة 305 ملايين جنيه

مشروعات مخطط تنفيذها:

- محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة (طول رصيف 1050 مترا وعمق 15 مترا ومساحة 300 ألف م2).

- محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة على امتداد رصيف 90 (طول رصيف 540 متر وعمق 15 مترا ومساحة 188 ألف م2).

- إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة (طول رصيف 1800 متر وعمق 17 مترا ومساحة 660 ألف م2).

- إنشاء مركز ومنطقة لوجيستية على مساحة 400 فدان.

3. موانئ البحر الأحمر

ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات:

- افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه

- افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه.

- إنشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه

- الإنتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون جنيه.

- تطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليون جنيه.

- إنشاء محطة إنتظار خارجية بميناء الغردقة بتكلفة 70 مليون جنيه.

- بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طن بتكلفة 222 مليون جنيه.

مشروعات جارٍ تنفيذها:

- إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا علي مساحة 5900 متر مربع بتكلفة 46 مليون جنيه.

- إنشاء ساحة للنقل الثقيل خارج ميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه.

- رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية والسور حول منطقة الامتداد والطرق الداخلية بميناء نويبع بتكلفة 75 مليون جنيه.

- توريد معدات وأجهزة لتأمين موانئ البحر الأحمر بتكلفة 80 مليون جنيه.

- إنشاء مينائي الصيد في ابورماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه.

مشروعات مخطط تنفيذها:

- إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات بضائع عامة) بميناء سفاجا.

- إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات بضائع عامة) بميناء نويبع.

-إانشاء محطة بضائع عامة بميناء السويس.