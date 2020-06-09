أخبار مصر | الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020، والتي تتضمن سوق الأسترالي أمام التمور المصرية ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس أمام البطاطس والبرازيل امام الموالح والجريب فروت للسوق إندونيسيا واسواق اوزباكستان والارجنتين أمام الموالح.

وأكد القصير على ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 مليون طن حتى الآن، وجاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 يونيو الحالي.

وأوضح القيصر أن الصادرات بلغت 3 مليون و226 ألف و150 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

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وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن، بالإضافة إلي تصدير 627 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألف و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 27 ألف و648 طن، في حين احتلت العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 20 ألف و800 طن.

فيما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و301 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألف و319 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و231 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و103 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2105 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 1810 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 745 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 430 طن.



ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن مفتشي الحجر في المطارات والموانئ والمنافذ يقومون بفحص جميع السلع الزراعية الإستراتيجية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها قبل دخولها الاراضي المصرية وضمت قائمة اهم الواردات الزراعية القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا

