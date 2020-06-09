أخبار مصر | بشرط عدم الاستغناء عن العمال "القباج": منح 10 قطاعات تيسيرات تأمينية لمواجهة تداعيات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرط عدم الاستغناء عن العمال "القباج": منح 10 قطاعات تيسيرات تأمينية لمواجهة تداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت القباج علي أن القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات هي قطاع الطيران وقطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع المقاولات والمستشفيات والقطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات.
كما تشمل التيسيرات قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية.
وحددت وزيرة التضامن التيسيرات كالتالي:
عدم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات حتى نهاية يونيو 2020 وخصم المبالغ الإضافية السابق إحتسابها عن مستخلصات المقاولات في 1642020.
وكذلك قبول الشركات العاملة في هذه القطاعات والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهري وعدم إحتساب المبالغ الاضافية المستحقة عن الإشتراكات من الفترة 1542020 وحتى الفترة 3062020.
كما تشمل التيسيرات منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لتيسير مركبات هذه الشركات لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة في حالة التزام هذه الشركات بالتقسيط أو سداد ال40% من الربط الشهري.
وتقرر في حالة وجود قضايا متداولة (جنح تبديد حصة العمال) يتم قبول المبالغ المحرر بها الجنحة أو اعتبارها مقدم تقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطاب يفيد التصالح.
وأضافت وزيرة التضامن أن الإستفادة من هذه التيسيرات سيكون مشروطا بعدم الإستغناء عن كل أو بعض العمالة الموجودة بالمنشأة وعدم الانتقاص من أجورها نتيجة تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلي إعادة النظر في تلك الإجراءات نهاية يونيو لتقرير مدها مرة أخرى من عدمه.