أخبار مصر | بشرط عدم الاستغناء عن العمال "القباج": منح 10 قطاعات تيسيرات تأمينية لمواجهة تداعيات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرط عدم الاستغناء عن العمال "القباج": منح 10 قطاعات تيسيرات تأمينية لمواجهة تداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قرار بمنح تيسيرات بشأن سداد الإشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك وفق قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

وأكدت القباج علي أن القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات هي قطاع الطيران وقطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع المقاولات والمستشفيات والقطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات.

كما تشمل التيسيرات قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية.

وحددت وزيرة التضامن التيسيرات كالتالي:

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