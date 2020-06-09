أخبار مصر | النقل: 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لمترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لمترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشروعات مترو الأنفاق خلال الـــ6 سنوات السابقة بلغت 33.1 مليار جنيه، وأنه جارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه، وكذلك مخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى جارٍ دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال 6 سنوات السابقة تشمل:

- الانتهاء مـــــــــن 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للــــــركاب (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) في 15 يونيو 2019 ومحطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة عــــــــدد 6 محـــــــطات هي (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور) والتي يبلغ إجمالي طولها 11،52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه.

- تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 17،7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه.

- بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29%.

- بدء ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.

- توريد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان – المرج) بتكلفة 2،3 مليار جنيه.

- توريد وتشغيل 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه.

- الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406،3 مليون جنيه.

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- التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه، سيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي.

- التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.

- إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه.

- إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.

- تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 مليون جنيه.

- تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه.

واكدت الوزارة على اتخاذها عدة إجراءات لتحسين مستوي الخدمة حيث تضمنت:

- الاهتمام بنظافة المحطات عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

- التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر فى الأعياد والعطلات الرسمية.