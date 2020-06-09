أخبار مصر | النقل: 40 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية في 6 سنوات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: 40 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية في 6 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، خطتها لتطوير وتنفيذ مشروعات تنموية في قطاع السكك الحديدية في مصر، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـــ6 سنوات السابقة 40 مليار جنيه.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليار جنيه.

وأوضحت أن هذه المشروعات تشمل:

ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات:

- مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديديــة (خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومتر وخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومتر وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومتر وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومتر) بطول إجمالي 971 كيلومتر بتكلفة اجمالية 9،4 مليار جنيه.وتم الانتهاء من عدد 5 برج اشارات علي خط القاهرة – الإسكندرية (قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ) وعدد 4 برج إشارات علي خط بني سويف – أسيوط (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار).

- توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2،086 مليار جنيه.

- توريد عدد 260 جرار جديد وإعادة تاهيل وتطوير وعمرة عدد 172 جرار حيث تم:

1. التعاقد على توريد عدد 110 جرار من شركة جنرال اليكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل عدد 81 جرار مع التعاقد علي عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة بقيمة 602 مليون دولار وقد تم وصول اول 30 جرار حتى الآن وتم شحن عدد 20 جرار أخري بتاريخ 25 مايو ومن المقرر وصولهم لميناء الإسكندرية 13 يونيو 2020.

كما تم شحن عدد 20 جرار أخري يوم 2 يونيو لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو 2020 ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلي 70 جرار بنهاية يونيو 2020 كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 7جرارات من إجمالي 81 جرار سبق توريدها للهيئة عامي 2008 -2009، ومن المقرر أن تصل عدد الجرارات التي تم إعادة تأهيلها بنهاية العام الحالي إلي عدد 22 جرار.

2. التعاقد علي توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار وإجراء عمرة لعدد 41 جرار مع شركة PRL الامريكية وعقد صيانة ل 141 جرار لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار.

3. جاري نهو إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الاعمار الاوروبي بتكلفة تقديرية 290 مليون يورو حيث أنه من المقرر إعلان النتيجة للمرحلة الأولي خلال شهر يونيو 2020.

- التعاقد على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019 بالإضافة إلي عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021.

- التعاقد على توريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1،016 مليار يورو.

- تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 90 عربة أسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية.

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- التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه.

- إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 مزلقان منها بتكلفة 1،2 مليار جنيه.

- الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة عدد 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه.

- التعاقد لتوريد عدد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8،5 مليون يورو.

إجراءات تحسين مستوى الخدمة:

- تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية (عامين) لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية (وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 20192020).

- تم تعديل نظام الحوافز للمحصلين صرافين التذاكر محصلي التذاكر على الأبواب مع تطبيق نظام حوكمة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محطات هيئة السكة الحديد لمنع التهرب كما تم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32:40) مليون جنيه شهريا مما مكن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة عمرة 41 جرار لأول مرة من مواردها.

- تم تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الفنية والهندسية وتم التصديق على تعيين 150 مهندسا لسد العجز في هذه الوظائف وتتم جميع أعمال الاختبارات والتدريب بالقوات المسلحة (الكلية الحربية) وتحت إشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة حيث تم تخريج عدد 119 مهندس على اربع دورات تدريبية وجاري حاليا إجراءات ترشيح عدد 31 مهندس للدورة الخامسة والأخيرة بالكلية الحربية.

- الاهتمام بنظافة المحطات عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

- العمل على توحيد نمط أكشاك بيع (المأكولات – الصحف – الاتصالات) على الأرصفة بشكل معماري واحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلي عائد وتحسين مستوى الخدمة.

- إنشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر.

- زيادة عدد مقاعد الانتظار المخصصة للركاب على أرصفة محطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- تشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات.

- تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.