مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقتهم السيارات بأسيوط وسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقتهم السيارات بأسيوط وسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى، لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بأسيوط وسوهاج، فيما ارتكبوا ٤ حوادث سرقة.

بداية الواقعة، قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (ميكانيكى – 3 عاطلين - "لهم معلومات جنائية" - مُقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثانٍ ومركز أسيوط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين بدائرة مركز شرطة أبو تيج، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (4) حوادث سرقة سيارات بدائرة مركزى شرطة "القوصية - أبو تيج"، وقسمى شرطة " أبو تيج - طهطا" بسوهاج، وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولى عليها.

وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).