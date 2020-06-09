مصر | طعنة في الكتف الأيسر.. مناظرة جثة قتيل حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طعنة في الكتف الأيسر.. مناظرة جثة قتيل حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، في واقعة قتل عامل على يد جاره بمنطقة حدائق القبة، عن أن الجثة لرجل خمسينى العمر وبها طعنة في الكتف الأيسر مما تسببت في قطع أحد الشرايين المتصلة بالقلب ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت تحريات المباحث الأولية، عن أن المتهم جار المجني عليه بيلغ من العمر 30 سنة، عاطل، وكان يوجد خلافات جيرة بينهم ويوم الواقعة تشاجر المتهم مع نجل المجنى عليه مما جعل المجنى عليه يتدخل محاولا إنقاذ نجله فقاما المتهم بطعنه أدت إلى وفاته فى الحال.

ووردت إشارة إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة من أحد المستشفيات يفيد وصول أحد المواطنين يدعى "جميل م ا"، عامل، جثة هامدة ومصاب بطعنة.

وعقب تكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن المتهم جار المجنى عليه وبمواجهته أعترف بالواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهم

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 75426 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهما، وذلك على النحو التالي:

ضبط 16 بندقة آلية، 30 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 218 طلقة مختلفة الأعيرة، 191 قطعة سلاح أبيض.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 57426 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

330 حكم جناية، 22032 حكم حبس جزئي، 4143 حكم حبس مستأنف، 38028 حكم غرامة، 10902 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما، ارتكبوا 4 حوادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 223 قضايا مخدرات بحوزة 104 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 49 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 217 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 23404 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 91 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية