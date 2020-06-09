مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما شاشة من مدرسة في الزقازيق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لسرقتهما شاشة من مدرسة في الزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة البحث الجنائي، في كشف ملابسات واقعة سرقة شاشة من داخل إحدى المدارس بالزقازيق، وتبين أن وراء الواقعة عاطلين فتمكنت الأجهزة من القبض عليهما.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (مدير وعامل بإحدى المدارس بدائرة القسم) باكتشاف الثاني سرقة شاشة "مُثبت عليها كاميرا" من داخل أحد الفصول بإحدى المدارس الكائنة بدائره القسم وقد تبين من الفحص عدم وجود آثار عنف بأبواب المدرسة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين - "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقيامهما بالقفز من أعلى سور المدرسة وسرقة الشاشة من أحد الفصول وبيع المسروقات لعميلهما سئ النية (عاطل – "له معلومات جنائية") بمبلغ 4 آلاف جنيه، بإستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.