مصر | ضبط سيدة للاستيلاء على أموال المواطنين ومنح قروض شخصية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة للاستيلاء على أموال المواطنين ومنح قروض شخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الاجهزة الأمنية، في القبض على سيدة، لاتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية، للاعلان عن منح قروض شخصية.

بداية الواقعة، تبلغ من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 10 آلاف جنيه ) بزعم منحه قرض بمبلغ ( 200 ألف جنيه ) من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

وبمواحهتها، اعترفت بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية الغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى، وكذا نشر منشورات إحتيالية على بعض مواقع التواصل الإجتماعى تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين ( بدون ضامن ) وإجراءات بنكية تصل إلى ( 500 ألف جنيه ) خلافًا للحقيقة، وزعمها أنها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير فى منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية بإسمها، وعثر بحوزتها على (عدد 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد إستلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه ) من ضحاياها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.