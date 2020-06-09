مصر | ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة بمسكنها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة بمسكنها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة، بداخل مسكنها بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم وبها سحجات وكدمات حول العنق وما قررته إبنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام إبنها بالدخول من نافذة المطبخ وإكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها وإحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها وإستولى على المسروقات وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون، فلاشة).

وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال كشف غموض جرائم القتل، والعمل على تحديد وضبط مرتكبها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.