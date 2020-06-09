مصر | ضبط 4723  شخصا مخالف لقرار الحظر خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4723 شخصا مخالف لقرار الحظر خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم 4723 شخصا مخالف لقرار حظر المواطنين.

كما تمكنت، من ضبط 2827 مركبة مخالفة.

وجاء ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.