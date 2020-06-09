شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس «نائب رئيس حزب مصر القوية» 45 يوما بتهمة «نشر أخبار كاذبة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة ضد الدولة.
وأسندت النيابة إليه عدة جرائم منها، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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