شكرا لقرائتكم خبر عن «لم يلتزموا بارتداء الكمامات».. «الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4926 سائقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس «كورونا» والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4926 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.