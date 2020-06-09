- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح ثالث ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى عزل أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مستشفى أسوان التخصصى (عزل أسوان)، حالة ولادة قيصرية جديدة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، كانت قد دخلت المستشفى، مطلع الأسبوع الجاري، وتعد حالة الولادة الثالثة على التوالي التي يتم إجراءها داخل مستشفى العزل.
كانت السيدة وتدعى «س. أ. ز» ٣٦ عاما من محافظة المنيا دخلت إلى المستشفى، مطلع الأسبوع الجاري، لإصابتها بفيروس كورونا، وأجريت لها عملية الولادة، وأن حالة السيدة مستقرة، فيما تم وضع مولودها بأحد الحضانات بالمستشفى وهو في حالة جيدة تحت إشراف أطباء قسم الأطفال.
وأشرف على إجراء الولادة، فريق كامل، تحت إشراف رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الحجر الصحي بأسوان، والدكتور فؤاد محمد فؤاد طبيب نساء وتوليد، والدكتورة ندى عطية طبيب أطفال، والدكتور إيهاب عطية، بالإضافة إلى مشاركة أطقم التمريض.
وكانت مستشفى أسوان التخصصي (عزل أسوان) شهدت من قبل حالتى ولادة قيصرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
35,444
-
تعافي
9,375
-
وفيات
1,271
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح ثالث ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى عزل أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.