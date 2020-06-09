شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح ثالث ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى عزل أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى أسوان التخصصى (عزل أسوان)، حالة ولادة قيصرية جديدة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، كانت قد دخلت المستشفى، مطلع الأسبوع الجاري، وتعد حالة الولادة الثالثة على التوالي التي يتم إجراءها داخل مستشفى العزل.

كانت السيدة وتدعى «س. أ. ز» ٣٦ عاما من محافظة المنيا دخلت إلى المستشفى، مطلع الأسبوع الجاري، لإصابتها بفيروس كورونا، وأجريت لها عملية الولادة، وأن حالة السيدة مستقرة، فيما تم وضع مولودها بأحد الحضانات بالمستشفى وهو في حالة جيدة تحت إشراف أطباء قسم الأطفال.

عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا بمسشتفى أسوان التخصصى عزل أسوان

وأشرف على إجراء الولادة، فريق كامل، تحت إشراف رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الحجر الصحي بأسوان، والدكتور فؤاد محمد فؤاد طبيب نساء وتوليد، والدكتورة ندى عطية طبيب أطفال، والدكتور إيهاب عطية، بالإضافة إلى مشاركة أطقم التمريض.

وكانت مستشفى أسوان التخصصي (عزل أسوان) شهدت من قبل حالتى ولادة قيصرية.