شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تطوير كوبري «ستانلي» بـ«كشافات ليد»: تكلفتها 6 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى محافظة الإسكندرية أعمال صيانة شاملة لكوبري «ستانلي»، أشهر معالم المحافظة، حيث تشمل إعادة الدهانات وصيانة أعمدة الإنارة بالكامل تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وكشف مصدر بالجهاز في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، عن أن أعمال إضاءة كوبري ستانلي تأتي ضمن مشروع صيانة سور وممشى كورنيش الإسكندرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن عملية الصيانة شملت تركيب كشافات «ليد» جديدة بالأبراج الأربعة المميزة، والحربة النحاس بكوبري «ستانلي» لأول منذ إنشائه قبل 18 عامًا.

ولفت المصدر إلى أنه تم تغير «القرميد» أعلى الابراج بالكامل باستخدام أوناش على ارتفاع 15 مترا ويتم العمل ليلا في اوقات الحظر .

وأوضح المصدر أن كشافات الإضاءة الجديدة تتميز بدرجة حماية عالية ضد مياه الأمطار وعوامل التعرية، مشيرًا إلى أنه جار استيراد كشافات إنارة مخصصة للأجزاء أسفل الكوبري.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وجه جميع الأجهزة التنفيذية باستغلال ساعات الحظر في إعادة تجميل شوارع المدينة وتخطيطها وإجراء عمليات الترميم اللازمة لمحطات ومزلقانات الترام دون تأثير على السيولة المرورية.

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة

كوبري ستانلي بالإسكندرية يتزين بإضاءة جديدة