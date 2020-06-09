شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«أحداث ماسبيرو الثانية» لـ11 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية» لجلسة 11 يوليو.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيًا، وعقب القبض عليهما قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابىي، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهما من التهم الموجه إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.