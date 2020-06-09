شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: تعافي 7 مصابين بـ«كورونا» وخروجهم من المستشفى للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، اليوم، شفاء 7 حالات من المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، عقب تلقيهم العلاج والمتابعة في العزل داخل المستشفى التعليمي بالمحافظة. وقال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إن المرضى المتعافون كانوا محتجزين بالمستشفى، وتلقوا علاجهم لمدة 10 أيام نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من إيجابى إلى سلبى، لافتا إلى خروج المتعافين من المستشفى وانتقالهم إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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