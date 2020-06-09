شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاد «أبوخليفة للعزل».. تغيير الخريطة الصحية للمستشفيات بالإسماعيلية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية عن تغيير في الخريطة الصحية للمستشفيات بالإسماعيلية على رأسها استبعاد مستشفى أبوخليفة للعزل المستخدم حاليا لعلاج مصابي كورونا، الذي يعد ثاني مستشفى في مصر للعزل بعد مستششفى النجيلة.

وأعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن خطة تطوير متكاملة بالمنظومة الصحية بالمحافظة استعدادا لدخولها التشغيل التجريبي في التأمين الصحي الشامل وفقا لتعليمات الوزيرة.

وكشف «السقعان» عن انتهاء 60% من التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المحافظة جاهزة بعدد من المستشفيات وهي المستشفى العام والأورام وأبوخليفة والكلى ومستشفى فايد و15وحدة صحية.

وأكد «السقعان» تحويل مستشفى أبوخليفة لعزل مصابي كورونا إلى مستشفى للطوارىء، وعدم استقبال حالات جديدة المرحلة القادمة بالمستشفى، لافتا إلى أنه بانتهاء علاج الحالات الحالية وبينها حالة الفنانة رجاء الجداوي سيتم استئناف عمل المستشفى كطوارىء.

وقال وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز مستشفى الصدر كمسشتفى للعزل وعلاج مصابي كورونا بطاقة60سرير، بجانب تجهيز مستشفى الحميات بطاقة 100سرير خلال شهر لعزل وعلاج مصابي كورونا، لافتا إلى أنها حاليا تعمل كمستشفى لعزل المصابين وتحويلهم إلى مستشفى الصدر، بجانب مبنى خاص لعزل وعلاج مصابي كورونا بمستشفى جامعة القناة بطاقة 114سرير أيضا خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الجامعة.

وأضاف «السقعان» أن في مستشفى الإسماعيلية العام قسم لعزل وعلاج مصابي كورونا بطاقة 36 سرير بينهم 14سرير عناية، مشددا على أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة فيما يتعلق بمصابي كورونا سواء من المصابين أو الوفيات، وهي من أقل معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن حالات الإصابة أصبحت أقل حدة في الأعراض من بداية انتشاره الفيروس، بالإضافة إلى نجاح تجربة العلاج بالبلازما والتي تم تطبيقها بالمحافظة بنجاح.

ونفى «السقعان» ما تردد من أنباء عن تجاهل مطالب الطبيبة ندى عبدالمنعم المصابة بكورونا والتي تم نقلها إلى مستشفى أبوخليفة وتعالج فيه حاليا حول مطالبتها بتوقيع الكشف الطبي وعمل مسحة لأسرتها، وقال إنه تم عمل الأشعة وتحاليل الدم وأكدت سلبية حالات الثلاثة.

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وطمأن السقعان المصريين على حالة الفنانة رجاء الجداوي مؤكدا أنها ممتازة و«زي الفل»- حسب قوله.

من ناحية أخرى خرج 7مصابين بكورونا من مستشفى الصدر بالإسماعيلية بعد تمام شفاؤهم وسط احتفالية من العاملين بالمستشفى.