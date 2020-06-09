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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: وصول 14 ألف كمامة من «العربية للتصنيع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وصول 14 ألف كمامة ضمن الدفعة الأولى من الدفعات المتتالية التي تقوم المحافظة بشرائها من الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتي تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أي هامش ربح للوفاء باحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل، مكلفاً السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم عزت، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة بسعر 2،50 جنيه للكمامة الواحدة لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين داخل مختلف القرى والمدن والمراكز.
كما تفقد المحافظ، كراتين المواد الغذائية المهداة من شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة بإجمالي ألف كرتونة، والتي سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجاً للمساهمة في توفير السلع المختلفة التي تحتوى عليها كل كرتونة لهذه الفئات بالشكل المطلوب، مقدماً شكره لهذه المبادرة من الشركة والتي تأتى ضمن ثمار التعاون المشترك بين المحافظة والمشروع الصينى الذي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل أسوان والعديد من محافظات الجمهورية.
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