«إعلام البرلمان» توافق على موازنات «التنسيق الحضاري» و«أكاديمية الفنون»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت لجنة الثفافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على موازنات جهاز التنسيق الحضاري، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، التابعة لوزارة الثقافة، بإجمالي 31 مليون جنيه.
وقال ممثل جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز قدم موزانة بإجمالي 41 مليون جنيه، وافقت وزارة المالية على تخصيص 31 مليون جنية فقط، وهو مبلغ اعتبره ممثل الجهاز «مناسب»، وقال إنه بعد الربع الأول من الميزانية سيتم التنسيق مع وزارة المالية حال وجود مستجدات يحتاجها الجهاز.
وأوضح أن جهاز التنسيق الحضاري، لديه العديد من المشاريع القائٔمة في المحافظات تعمل على الحفاظ على التراث وتحسين الشكل الجمالي للميادين، مُشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، سبق وطالب بتكرار تجربة تطوير ميدان التحرير في باقى ميادين المحافظات المختلفة.
ولفت إلى أن جهاز التسيق الحضاري، وضع عدد من القواعد والضوابط لمواجهة أية تجاوزات في إعادة طلاء التماثيل، خاصة أن تحسين الصورة البصرية في كافة الميادين ينعكس على الإنتماء وحب العمل.
وشدد نضال السعيد، وكيل اللجنة، والذي أدار الاجتماع على أن بند أجور العاملين في أي موازنة خط أحمر، ويجب وضعها في المقام الأول خلال إعداد أية ميزانية.
وفيما يخص ميزانية قطاع الفنون التشكيلية، قال خالد سرور، رئيس القطاع بوزارة الثقافة، إن الوزارة تسعى لوجود ثروة من اللوحات الفنية، مُوضحًا أن وزارة الثقافة تمتلك 26 متحف فني، بخلاف القاعات الرئيسية، مُعلنًا عن إفتتاح متحف محمود خليل خلال العام الجاري.
فيما تمسك النائب نضال السعيد بسرعة الإنتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة، التابع للأكاديمية، وقال: «نحن لسنا في حاجة إلى مساجد أو كنائس جديدة، ولكننا في حاجة إلى مستشفيات»، وهو ما رد عليه مسؤولي أكاديمية الفنون بأن التأخير يرجع لعدم وجود ميزانية.
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