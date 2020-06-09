شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام البرلمان» توافق على موازنات «التنسيق الحضاري» و«أكاديمية الفنون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الثفافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على موازنات جهاز التنسيق الحضاري، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، التابعة لوزارة الثقافة، بإجمالي 31 مليون جنيه.

وقال ممثل جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز قدم موزانة بإجمالي 41 مليون جنيه، وافقت وزارة المالية على تخصيص 31 مليون جنية فقط، وهو مبلغ اعتبره ممثل الجهاز «مناسب»، وقال إنه بعد الربع الأول من الميزانية سيتم التنسيق مع وزارة المالية حال وجود مستجدات يحتاجها الجهاز.

وأوضح أن جهاز التنسيق الحضاري، لديه العديد من المشاريع القائٔمة في المحافظات تعمل على الحفاظ على التراث وتحسين الشكل الجمالي للميادين، مُشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، سبق وطالب بتكرار تجربة تطوير ميدان التحرير في باقى ميادين المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أن جهاز التسيق الحضاري، وضع عدد من القواعد والضوابط لمواجهة أية تجاوزات في إعادة طلاء التماثيل، خاصة أن تحسين الصورة البصرية في كافة الميادين ينعكس على الإنتماء وحب العمل.

وشدد نضال السعيد، وكيل اللجنة، والذي أدار الاجتماع على أن بند أجور العاملين في أي موازنة خط أحمر، ويجب وضعها في المقام الأول خلال إعداد أية ميزانية.

وفيما يخص ميزانية قطاع الفنون التشكيلية، قال خالد سرور، رئيس القطاع بوزارة الثقافة، إن الوزارة تسعى لوجود ثروة من اللوحات الفنية، مُوضحًا أن وزارة الثقافة تمتلك 26 متحف فني، بخلاف القاعات الرئيسية، مُعلنًا عن إفتتاح متحف محمود خليل خلال العام الجاري.

Advertisements

فيما تمسك النائب نضال السعيد بسرعة الإنتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة، التابع للأكاديمية، وقال: «نحن لسنا في حاجة إلى مساجد أو كنائس جديدة، ولكننا في حاجة إلى مستشفيات»، وهو ما رد عليه مسؤولي أكاديمية الفنون بأن التأخير يرجع لعدم وجود ميزانية.