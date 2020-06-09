شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: وقعنا 3 اتفاقيات مع «الأوروبي» لتمويل الصرف والنقل بـ122.7 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجالى الصرف الصحى والنقل بقيمة إجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو.

وقالت «المشاط» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العام أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، شملت اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو، واتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في كونها أنها تلبي احتياجات المواطن، وتركز على تحقيق 3 أبعاد رئيسية وهى البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزير أن الاتفاقية الأولى الخاصة بتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو والتي وقعت في 31 ديسمبر 2019 تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ورفع مستوى المعالجة، والمساهمة في تطهير بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط، وتوفير مصدر إضافة للمياه، وتحسين الوضع الاقتصادى لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة، كما تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، هي الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر الحياة في البر.

وأضافت «المشاط» أن الاتفاقية الثانية الموقعة في 5 فبراير 2020 وهى اتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، تركز على تنفيذ التحليل والوثائق الناقصة لإعداد المشروع والامتثال بأفضل الممارسات الدولية، وتعد ضمن البرامج التنموية لتحسين شبكات السكك الحديدية وتطوير خدمات نقل البضائع والركاب.

وبالنسبة للاتفاقية الثالثة الخاصة بإعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو والموقعة في 29 يناير 2020، أشارت وزير التعاون الدولي إلى أنها ستسهم في تحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديدا الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، بجانب تحقيق تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية وعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات المقبلة، وتمديد العمر المتوقع له لمدة 25 سنة اضافية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاتفاقيتين الثانية والثالثة تساهمان في تحقيق 3 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهى الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادى عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

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وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والتى بدأت عام 1979 وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، وتكللت بتوقيع بيان مشترك في فبراير الماضى، ووصلت حجم محفظة التعاون بين الجانبين إلى 2.3 مليار يورو.