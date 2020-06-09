شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «السياحة» و«الطيران» يبحثان تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم عقد اجتماع تنسيقي بين وزيري السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والطيران المدني الطيار محمد منار، حيث ناقشا توفير حزمة من التخفيضات من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء.

و أشار وزير الطيران المدني إلى أن وزارة الطيران قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.

و أوضح وزير السياحة والآثار، أنه لتشجيع وتحفيز منظمي الطيران والرحلات السياحية الكبرى لجلب المزيد من السائحين إلى مصر بصفة عامة والمحافظات السياحية الشاطئية بها، وهي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وكانت وزارة البترول قد وافقت الشهر الماضي على تخفيضات على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد، والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم بكل المحافظات، في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.

و أشار الدكتور خالد العنانى إلى أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد تبنت وزارة السياحة والآثار سياسة جديدة لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين .

كانت قد بدأت شركة مصر للطيران في فبراير الماضي، في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، كما منحت وزارة السياحة والآثار نسبة تخفيض قدرها ٢٠ % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار، وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وآير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض ١٥ يومآ.

وخلال الاجتماع أكد الوزيران على حرص قطاعي الطيران والسياحة على التعاون الدائم من أجل دعم وتشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

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ومن جانبه أكد وزير الطيران على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مؤكداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.