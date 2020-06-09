شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يضبط عربة «كارو » تلقي قمامة في أحد شوارع شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لليوم الثاني، جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، لرفع الإشغالات ومتابعة نظافة الشوارع.

وتوجه «الهجان» إلى منطقة الزنانيري وتابع أعمال تطوير ورصف الطريق البديل الذي يربط بين طريق شركات البترول بترعة الإسماعيلية وطريق الخصوص بطول 1200م2، وقال إن تطوير الطريق سوف يخدم سوق الخضار والفاكهة الجديد الذي تم نقله من على ترعة الإسماعيلية.

كما توجه إلى شارع 15مايو لمتابعة الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات ومواقف السيارات العشوائية وإشغالات المحلات يرافقه العميد محمد جابر، مدير شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن تحرير 388 محضرا منهم 17 إشغال طريق و118 إزالة فورية و64 إزالة فرش مؤقت و90 بائعا متجولا و18 وصلات كهربائية مخالفة و25 تاندة صاج بدون ترخيص و16 إعلان مخالف و40 رصيف خرساني ورفع ١٥٠ طن مخلفات.

وتفقد المحافظ، شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وتم ضبط بعض الباعة الجائلين والإشغالات، حيث تم تحرير أكثر من 40 محضر إشغالات. وخلال الجولة، ضبط المحافظ، عربة كارو تلقي القمامة بشارع أحمد عرابي، وعلى الفور أمر المحافظ بضبط صاحب العربة الكارو وعمل محضر له.

وأصدر «الهجان» تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس.

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اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه خلال جولة التفقدية يضبط عربه كارو تلقى قمامه فى أحد الشوارع بشبرا الخيمه

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه خلال جولة التفقدية يضبط عربه كارو تلقى قمامه فى أحد الشوارع بشبرا الخيمه

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه خلال جولة التفقدية يضبط عربه كارو تلقى قمامه فى أحد الشوارع بشبرا الخيمه

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه خلال جولة التفقدية يضبط عربه كارو تلقى قمامه فى أحد الشوارع بشبرا الخيمه