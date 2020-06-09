شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 120 شخصًا لمخالفة قرار إيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 120 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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