شكرا لقرائتكم خبر عن احترس كورونا تحت البيت .. كمامات الموت تغزو الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إنتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة حول العالم أصبحت الكمامات شيئ مهم في حياتنا وأصبح الحفاظ عليها نظيفة مهم والتخلص منها بحذر ، وعلى الرغم من خطورة الأمر إلا أننا نجد في كل شوارع مصر كمامات ملقاة في الطرقات وهو أمراً بالغ الخطورة والذى قد يؤثر على الصحة العامة.





قال أحد المواطنين : الكمامات الملقاه في الطرقات شيئ خطير فربما صاحبها مصاب بكورونا فتنتقل منه لعامل النظافة الذى قد يحملها ومنه تنتقل لعائلته ثم أهل منطقته لذلك يجب التخلص من الكمامات بشكل صحيح.



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من جهة أخرى قال أحد المواطنين: يجب تقطيع الكمامة وعدم إلقائها في الشارع بهذه الصورة التي قد تنتقل منها الأمراض، كما أن قطع الكمامة يمنع المستغلون للأزمة الذين يقومون بجمع الكمامات وغسلها ثم بيعها مرة أخرة بلا مراعة لضميرهم أو أبسط قواعد الأمان.



وكانت منظمة الصحة العالمية ، قد أوضحت الطريقة الصحيحة والآمنة للتخلص من الكمامة الطبية، بعد رصد العديد من الأساليب الخاطئة التي تزيد من فرص انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، مثل إلقائها في الشارع.

قد رصدت كاميرا فيديو7 قناة الخليج 365 المصورة العديد من الكمامات الملقاة في الطرقات والتي يعبر المارة بجانبها دون الإلتفات للخطر الداهم الذى قد يصيبهم من جراء إلقائها في الشوارع.

