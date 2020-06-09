شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار طلعت عبد القوى عضوا بالاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بمناسبة اختياره كعضو الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة وممثلآ عن مصر وإقليم العالم العربى.



وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها وفخرها باختيار الدكتور طلعت عبد القوى، لعضوية الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة مشيرة إلى أن إختياره جاء كونه نموذج مشرف ورائد في العمل الأهلي والتطوعي بالإضافة الى تمتعه بخبرة واسعة و ناجحة من خلال رئاسته للإتحاد العام للجمعيات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة جعلته يتفوق على أكثر من 100 مرشح من دول العالم لعضوية الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة متمنية له المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة يعد أكبر منظمة مدنية تطوعية أهلية في العالم تعمل في مجال الصحة الإنجابية ، ويضم في عضويته 162 دولة ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن فضلاً عن ستة مقرات في أقاليم ( أوروبا – الامريكتين – أفريقيا – العالم العربي – آسيا – جنوب شرق آسيا)، والاتحاد تم تأسيسه سنة 1952 في العاصمة الهندية نيودلهي.

