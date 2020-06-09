شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. تعرف على توقعات ودرجات الحرارة حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاود درجات الحرارة بداية من غد الأربعاء، الارتفاع ليستمر هذا الارتفاع لنهاية الأسبوع، وذلك بعد الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة التي تشهده البلاد اليوم الثلاثاء.

طقس اليوم الثلاثاء والانخفاض بالدرجات

يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا والرياح نشطة.

ويشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.



طقس غدا الأربعاء وارتفاع الدرجات

وعن طقس غدا الأربعاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ، والرياح معتدلة.



ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك ، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.







