شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر حصاد 6 سنوات فى عهد الرئيس.. مليار و630 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، حصاد 6 سنوات عمل خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنها حققت نقلة في جميع المجالات.

وقالت الوزارة إن من أهم ملامح النقلة النوعية التي حققتها خلال فترة تولى حكم الرئيس السيسى ما يلى:

افتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم .

إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله.

أكثر من 150 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير.

1200 مدرسة قرآنية ، و303 مدارس علمية جديدة .

نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة في مجال الدعوة إلكترونيًا .

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أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع .

تحسين الأحوال المالية للأئمة ، وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم .

تمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة .

تعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير عالميًا .

تعظيم جميع الموارد الذاتية للوزارة بأرقام غير مسبوقة .

عمل أطلس وقفي في العالم لحفظ أعيان الوقف .

إنفاق مليار و630 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع