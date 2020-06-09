خلال حملة أمنية بالقاهرة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

واصلت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها.

أسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (2,200 كيلو جرام من مخدر الإستروكس– كمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبة" - 3 زجاجة تحوي سائل الأسيتون "المستخدمة في تصنيع مادة الأستروكس المخدر" - ميزان حساس - مبلغ مالي – هاتف محمول).

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كما ضبطت الحملات، أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (3695 قرص مخدر من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية –20 ألف جنيه - هاتف محمول - 2 سلاح أبيض "مطواة،مقص معدني").

ونجحت الحملات في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات ") حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 510 جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.