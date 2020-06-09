سبق اتهامه في قضية أقراص مخدرة.. ضبط موظف بالصحة يزور الشهادات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط موظف بأحد مكاتب الصحة بالإسكندرية، لقيامه بتزوير وتقليد الشهادات الطبية مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، قيام (موظف بأحد مكاتب الصحة بالإسكندرية – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل - سبق اتهامه في قضية أقراص مخدرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير وتقليد الشهادات والتقارير الطبية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر على كمية كبيرة من الشهادات المرضية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية ( مزورة ) ، ومجموعة من شهادات الفحص الطبي الخالية البيانات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية جميعها ( مزورة ) ، ومجموعة من بطاقات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة ( مزورة ) ، ومجموعة من شهادات أجازات مرضية خالية البيانات منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ، معدة لتقديمها لجهات حكومية "مزورة"، وجهاز كمبيوتر، طابعة ألوان، فلاش ميموري بفحصهم تبين احتوائهم على ملفات تتضمن المستندات المزورة وأختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى وقيامه باصطناع تلك المستندات والأختام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.