ضبط مسئول شركة يُدير سلسلة صيدليات بالمعادي وبحوزته 100حقيبة لبروتوكول علاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الامن بوزارة الداخلية القبض على مسئول عن شركة لإدارة الصيدليات كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي؛ لإدارته الشركة ومزاولته لمهنة صيدلي "بدون ترخيص" وحيازته لكمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا "بدون تصريح" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و عُثر بداخل الشركة على 100 حقيبة أدوية ومستلزمات طبية وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.