محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت أجهزة الامن بوزارة الداخلية القبض على مسئول عن شركة لإدارة الصيدليات كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي؛ لإدارته الشركة ومزاولته لمهنة صيدلي "بدون ترخيص" وحيازته لكمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا "بدون تصريح" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
و عُثر بداخل الشركة على 100 حقيبة أدوية ومستلزمات طبية وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسئول شركة يُدير سلسلة صيدليات بالمعادي وبحوزته 100حقيبة لبروتوكول علاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.