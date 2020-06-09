ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة الخليفة بقصد التنقيب عن الآثار. وردت معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم. بالإنتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بذات العقار المشار إليه (ملك اثنين من المتهمين)، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1متر بعمق 5 أمتار، أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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