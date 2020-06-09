ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسل 20 مليون في مجال العقارات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد الصاوي وعلاء عمران: واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي قام بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطته الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكان تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالي (الأراضي الزراعية – العقارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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