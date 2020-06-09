ضبط أحد المتهمين باقتحام مدرسة وسرقة أجهزة كمبيوتر بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث القاهرة في ضبط مرتكبي واقعة السطو على مدرسة وسرقة بعض الأجهزة المدرسية. وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بشأن الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكبي واقعة سرقة (4 شاشات كمبيوتر، 4 جهاز هارد ديسك، 5 كاميرات خاصة بمنظومة المراقبة، جهاز خاص بالكاميرات) من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم السيدة زينب بالقاهرة. وضُبط أحدهما (عامل رخام "له معلومات جنائية") وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقر بلرتكابه الواقعة باللشتراك مع (ميكانيكي "له معلومات جنائية" جار ضبطه) وبإرشاده تم ضبط المسروقات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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