القبض على 4 آلاف شخص لمخالفتهم قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
استكملت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية.
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4723 شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، 2827 مركبة مخالفة.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتواصل أجهزة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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