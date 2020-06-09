بث مباشر.. الأزهر يعلن نتائج صفوف النقل وخطة امتحانات الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: يعقد الشيح صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن نتيجة امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية. ومن المقرر أن يعلن الشيخ صالح عباس عن خطة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الجاري. ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر للمؤتمر:

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