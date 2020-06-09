ما خطوات تأجيل امتحانات الثانوية إلى العام المقبل؟.. نائب وزير التعليم يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، ردًّا على استفسارات الطلاب الراغبين في تأجيل الامتحانات للعام المقبل، إن الوزارة أتاحت للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام المقبل، على أن يعامل كأنه أول محاولة؛ كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًّا.

وقال حجازي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إن الطالب الذي يرغب في تأجيل الامتحانات إلى العام المقبل عليه الذهاب إلى قسم شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابع لها، لتقديم طلب بالتأجيل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأية منطقة.

كما يتم السماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.