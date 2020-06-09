احسب فاتورتك.. جدول أسعار شرائح الكهرباء حتى عام 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

وينشر الخليج 365 جدولا بأسعار الكهرباء الجديدة تستطيع من خلاله حساب قيمة الفاتورة لأول مرة حتى عام 2025.

وجاءت أسعار الشرائح كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

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الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشاً.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشاً.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.