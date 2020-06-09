بالصور.. تعافي 138 من "كورونا" بعزل المدينة الجامعية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تعافي 6 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 138 حالة.
وأكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا.
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